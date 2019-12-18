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"Северному потоку - 2" быть: строительство не остановят даже санкции США

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Ruptly / WH.GOV
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191218/28584434/nord-stream-2-byt-stroitelstvo-ne-ostanovyat-dazhe-sanktsii-usa.html

Смотрите на видео, чего хотят добиться США, вводя санкции против российских энергетических проектов - "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Сенат США одобрил военный бюджет на 2020 год. Документ, помимо рекордных военных расходов в размере 738 миллиардов долларов, предусматривает санкции против российских энергетических проектов, в частности, газопровода "Северный поток - 2".

Pioneering Spirit устанавливает трубопровод в шведских водах, архивное фото
© Photo : photo: © 2019 Nord Stream 2
Песков оценил влияние возможных санкций США на "Северный поток - 2"
Под проект могут попасть компании, участвующие в проекте, и их топ-менеджеры.

Под ударом находится и другой российский газопровод - "Турецкий поток".

В Белом доме санкции объясняют желанием "обеспечить энергетическую безопасность" Европы. Правда, делать это собираются, продавая европейцам сжиженный газ, что экономически невыгодно потребителям.

Чего добьются американцы этим шагом, смотрите на видео.

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