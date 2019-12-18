"Северному потоку - 2" быть: строительство не остановят даже санкции США

Смотрите на видео, чего хотят добиться США, вводя санкции против российских энергетических проектов - "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Сенат США одобрил военный бюджет на 2020 год. Документ, помимо рекордных военных расходов в размере 738 миллиардов долларов, предусматривает санкции против российских энергетических проектов, в частности, газопровода "Северный поток - 2".

Под проект могут попасть компании, участвующие в проекте, и их топ-менеджеры.

Под ударом находится и другой российский газопровод - "Турецкий поток".

В Белом доме санкции объясняют желанием "обеспечить энергетическую безопасность" Европы. Правда, делать это собираются, продавая европейцам сжиженный газ, что экономически невыгодно потребителям.

Чего добьются американцы этим шагом, смотрите на видео.

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