"Северному потоку - 2" быть: строительство не остановят даже санкции США

Сенат США одобрил военный бюджет на 2020 год. Документ, помимо рекордных военных расходов в размере 738 миллиардов долларов, предусматривает санкции против российских энергетических проектов, в частности, газопровода "Северный поток - 2".
Под ударом находится и другой российский газопровод - "Турецкий поток".
В Белом доме санкции объясняют желанием "обеспечить энергетическую безопасность" Европы. Правда, делать это собираются, продавая европейцам сжиженный газ, что экономически невыгодно потребителям.
Чего добьются американцы этим шагом, смотрите на видео.
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