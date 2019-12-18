Страны НАТО наращивают расходы на оборону, готовясь к масштабному конфликту

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В Генштабе Вооруженных сил России предупредили о подготовке НАТО к масштабному военному конфликту. По соцсетям разлетелись карты с данными о переброске ядерного оружия с авиабазы Турции в страны Балтии - смотрите видео.
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Sputnik / Сергей Мальгавко
"Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как "угроза миру", - отметил глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Страны-участницы НАТО с 2016 года наращивают расходы на оборону. В планах альянса – достичь показателя в 400 миллиардов долларов к 2024 году.
США продолжают разворачивать в Восточной Европе компоненты своих систем ПРО.
Готова ли Москва отразить агрессию США и их союзников, смотрите на видео.
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