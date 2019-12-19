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Большая пресс-конференция Владимира Путина - прямая трансляция

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191219/28585530/LIVE-Bolshaya-press-konferentsiya-Vladimira-Putina-2019.html

Владимир Путин в пятнадцатый раз проводит традиционную большую пресс-конференцию. Смотрите на Sputnik видеотрансляцию события.

Как и все последние годы, мероприятие проходит в Центре международной торговли в Москве. Событие уже побило рекорд -  аккредитацию на нынешнюю пресс-конференцию получили 1895 человек, то есть почти на две сотни больше, чем в 2018 году.

Обычно президент России дает ответы на вопросы около четырех часов. Рекорд он поставил в 2008 году (4 часа 40 минут, больше ста вопросов). Каждый журналист старается привлечь внимание главы государства, как может.

В этот раз Путина наверняка спросят о взаимоотношениях России и Украины, России и Запада.

Сколько времени продлится нынешняя пресс-конференция, не известно никому, в том числе и самому президенту России. Все зависит от вопросов, обсуждаемых тем.



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