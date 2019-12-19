Большая пресс-конференция Владимира Путина - прямая трансляция

Владимир Путин в пятнадцатый раз проводит традиционную большую пресс-конференцию. Смотрите на Sputnik видеотрансляцию события.

Как и все последние годы, мероприятие проходит в Центре международной торговли в Москве. Событие уже побило рекорд - аккредитацию на нынешнюю пресс-конференцию получили 1895 человек, то есть почти на две сотни больше, чем в 2018 году.

Обычно президент России дает ответы на вопросы около четырех часов. Рекорд он поставил в 2008 году (4 часа 40 минут, больше ста вопросов). Каждый журналист старается привлечь внимание главы государства, как может.

В этот раз Путина наверняка спросят о взаимоотношениях России и Украины, России и Запада.

Сколько времени продлится нынешняя пресс-конференция, не известно никому, в том числе и самому президенту России. Все зависит от вопросов, обсуждаемых тем.