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Власти Эстонии угрожают местным сотрудникам Sputnik уголовными делами

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191219/28593625/vlasti-estonii-ugrozhayut-mestnym-sotrudnikam-sputnik-ugolovnymi-delami.html

Смотрите на видео, как комментирует действия эстонских властей в отношении Sputnik Estonia политолог и публицист Армен Гаспарян.

Накануне стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". Поводом для этих действий эстонские власти называют санкции, введенные Евросоюзом в марте 2014 года из-за событий на Украине.

Кирилл Вышинский
© Sputnik / Илья Питалев
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Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян на эстонском и русском языках призвала президента Керсти Кальюлайд обратить внимание на ситуацию со Sputnik Эстония и не допустить ареста журналистов.

А известный российский телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на то, что угрозы силовых структур о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников Sputnik Эстония, если они не сменят работу, не соответствуют европейским представлениям о защите свободы слова и о демократии.

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