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Косачев о действиях эстонских властей в адрес Sputnik: откровенное хамство

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191219/28594935/kosachev-kommentariy-ugrozy-estonskikh-vlastey-sputnik-estoniya.html

"С политической точки зрения – это откровенное хамство", – именно так член Совета Федерации РФ Константин Косачев прокомментировал угрозы эстонских властей в адрес сотрудников Sputnik Эстония - смотрите видео.

Накануне стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". Поводом для этих действий эстонские власти называют санкции, введенные Евросоюзом в марте 2014 года из-за событий на Украине.

"С юридической точки зрения действия эстонских властей в отношении Sputnik Estonia являются откровенным нарушением действующего эстонского законодательства и международных обязательств Эстонии. А с политической точки зрения - это откровенное хамство", - отметил Косачев.

Кирилл Вышинский
© Sputnik / Илья Питалев
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В пресс-службе МИА "Россия сегодня", подразделением которого является Sputnik Эстония, действия Таллина назвали вопиющим произволом. Это уже не первый случай прямого давления на российских журналистов в Эстонии, как и в других балтийских странах.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян на эстонском и русском языках призвала президента Керсти Кальюлайд обратить внимание на ситуацию со Sputnik Эстония и не допустить ареста журналистов.

А известный российский телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на то, что угрозы силовых структур о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников Sputnik Эстония, если они не сменят работу, не соответствуют европейским представлениям о защите свободы слова и о демократии.

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