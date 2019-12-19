Путин: основа для урегулирования конфликта в Донбассе не потеряна

Попытка пересмотра Минских соглашений приведет ситуацию с урегулированием конфликта на востоке Украины в тупик, об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве.

Президент России Владимир Путин отметил на большой пресс-конференции, что для продолжения переговоров в "нормандском формате", нет иной основы, кроме существующих минских договоренностей.

"Ключом "Минска-2" является особый статус, который должен быть имплементирован в конституцию Украины. Однако в Киеве делать этого не хотят. Нужен прямой диалог с Донбассом, но его тоже нет", — подчеркнул Путин.

По его словам, основа для урегулирования конфликта в Донбассе не потеряна.

"Но почему-то Киев не хочет разведения войск по всей территории границ. Настораживает это. Но все равно работа "нормандского формата" — это хорошо", — заметил российский лидер.

Трансляция большой пресс-конферции Владимира Путина велась также и на сайте Sputnik.