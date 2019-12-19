Путин: основа для урегулирования конфликта в Донбассе не потеряна

Президент России Владимир Путин отметил на большой пресс-конференции, что для продолжения переговоров в "нормандском формате", нет иной основы, кроме существующих минских договоренностей.
"Ключом "Минска-2" является особый статус, который должен быть имплементирован в конституцию Украины. Однако в Киеве делать этого не хотят. Нужен прямой диалог с Донбассом, но его тоже нет", — подчеркнул Путин.
По его словам, основа для урегулирования конфликта в Донбассе не потеряна.
"Но почему-то Киев не хочет разведения войск по всей территории границ. Настораживает это. Но все равно работа "нормандского формата" — это хорошо", — заметил российский лидер.
Трансляция большой пресс-конферции Владимира Путина велась также и на сайте Sputnik.