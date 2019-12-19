Владимир Путин о демографических проблемах и притоке мигрантов - видео

В ответ Владимир Путин сказал, что нельзя запретить людям приезжать в Россию.
Он особо отметил, что необходимо выработать системный подход к решению вопроса убыли населения за счет переселенцев из бывших советских республик.
В то же время российский лидер подчеркнул, что иммигранты должны быть готовы к интеграции в общество, соблюдению законов и жизненного уклада страны пребывания.
"...это легче, скажем, для белорусов, украинцев, для тех же молдаван. И местное население воспринимает это более спокойно", - уточнил Путин.
Другие подробности - в нашем видео.
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