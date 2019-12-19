Знай наших: лучших атлетов и тренеров наградили на "Gala sportului 2019"

В столичном театре имени Чехова состоялась ежегодная церемония награждения наиболее отличившихся спортсменов и наставников.

Министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович назвал наших спортсменов послами международного уровня.

"Благодаря вам Молдова известна в мире, благодаря вам Молдова ценится и уважается, благодаря вам у нас есть повод для радости, когда вы побеждаете. Благодаря вам у нас есть надежды, когда вы участвуете в соревнованиях", - заявил он.

Советник президента Игоря Додона Сергей Мишин наградил лауреатов премии "Открытие года" - борца греко-римского стиля Валентина Петика и тяжелоатлета Марина Робу. Также в этой номинации досталась награда и пловчихе Татьяне Салкуцан, занявшей четвертое место на Всемирной Универсиаде.

Валентин Петик, бронзовый призер чемпионатов мира, поделился планами на 2020 год.

"Следующий год обещает быть очень насыщенным, я намерен достичь результатов на чемпионате в Румынии, затем состоятся сборы в Молдове. Посмотрим, что ожидает нас дальше", - рассказал спортсмен.

Ректор Государственного университета физкультуры и спорта, глава Федерации студенческого спорта Вячеслав Манолаки вручил почетные дипломы борцамИрине Рынгач и представителю греко-римского стиля Александрину Гуцу, а также дзюдоисту Виктору Штерпу в рамках премии "Талант года".

"Планируем осуществить множество идей. В январе мы отправляемся в румынские горы для подготовки к чемпионатам Европы и мира", - поделилась Рынгач, бронзовая призерка чемпионата Европы.

Также были названы более 20 лауреатов номинации "Ветераны спорта".

Михаил Маляр, 76-летний восьмикратный чемпион Европы и мира, отметил, что только через труд можно достичь высоких результатов. В этом году ветеран-дзюдоист боролся на чемпионате Европы, проходившем в Гран-Канарии (Испания), а также на чемпионате мира в африканском Марокко. Сейчас он готовится к турнирам, которые состоятся уже в 2020 году.

Наградили и победителей в категории "Десять спортсменов 2019 года", среди которых - прославленный молдавский теннисист Раду Албот, каноист Олег Тарновский, а также легкоатлетка Залина Петривская. Самый лучшим тренером, как и в минувшем году, был признан наставник по греко-римской борьбе Михаил Куку.

Лучшими спортсменами 2019 года стали борец Анастасия Никита, вошедшая в топ-5 прошедшего чемпионата мира, дзюдоист Денис Виеру, завоевавший бронзу в чемпионате мира, а также подопечный Куку Виктор Чобану, обладатель золотой медали чемпионата Европы.

В 2019 году молдавские спортсмены завоевали более 200 золотых, серебряных и бронзовых медалей на различных международных соревнованиях во всех возрастных категориях в различных видах спорта - от вольной борьбы, стрельбы из лука и каякинга до паралимпийских видов спорта и даже шашек.

Призовой фонд "Gala Sportului 2019" составил около 8 миллионов леев.

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