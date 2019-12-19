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"Боятся вашей правды": Путин о ситуации вокруг сотрудников Sputnik Эстония

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191219/28600555/boyatsya-vashey-pravdy---putin-ob-ugrozakh-vlastey-estonii-v-adres-sotrudnikov-sputnik.html

Так президент России Владимир Путин прокомментировал в ходе прошедшей ежегодной пресс-конференции угрозы сотрудникам Sputnik Эстония со стороны властей балтийской республики.

Свобода распространения информации относится к одной из фундаментальных свобод современного демократического мира, заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с давлением официального Таллина на Sputnik Эстония.

"К сожалению, не все действуют в этой парадигме, а работают в рамках других правил, которые сами для себя и прописывают... Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать вас где бы то ни было доступными и такими мерами, чтобы не повредить нашим межгосударственным отношениям", - сказал российский лидер.

Ранее эстонские власти поставили журналистам ультиматум: или они прекращают работать в информагентстве до 1 января 2020 года, или в их отношении будут возбуждены уголовные дела.

Заявление главы РФ - в нашем видео.

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