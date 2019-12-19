"Боятся вашей правды": Путин о ситуации вокруг сотрудников Sputnik Эстония

Свобода распространения информации относится к одной из фундаментальных свобод современного демократического мира, заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с давлением официального Таллина на Sputnik Эстония.
"К сожалению, не все действуют в этой парадигме, а работают в рамках других правил, которые сами для себя и прописывают... Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать вас где бы то ни было доступными и такими мерами, чтобы не повредить нашим межгосударственным отношениям", - сказал российский лидер.
Ранее эстонские власти поставили журналистам ультиматум: или они прекращают работать в информагентстве до 1 января 2020 года, или в их отношении будут возбуждены уголовные дела.
Заявление главы РФ - в нашем видео.
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