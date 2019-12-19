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Свобода слова по-эстонски: власти угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

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Sputnik Молдова
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Официальный Таллин поставил журналистам ультиматум: или они прекращают работать в информагентстве до 1 января 2020 года, или в их отношении будут возбуждены уголовные дела.

Власти Эстонии превзошли самих себя в мастерстве преследования неугодных журналистов.

Нынешние угрозы - не первый случай притеснения российских журналистов. В Москве, а также в других столицах, действия Таллина вызвали шквал критики.

Sputnik
© Sputnik / Alexey Filippov
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Ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин в ходе состоявшейся в четверг большой пресс-конференции. "Боятся вашей правды", - сказал он.

Российский лидер выразил убежденность, что свобода распространения информации относится к одной из фундаментальных свобод современного демократического мира.

"К сожалению, не все действуют в этой парадигме, а работают в рамках других правил, которые сами для себя и прописывают... Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать вас где бы то ни было доступными и такими мерами, чтобы не повредить нашим межгосударственным отношениям", - сказал Путин.

Детально о ситуации, а также о реакциях на нее - в нашем видео.

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