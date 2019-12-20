19:48 20 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Видео

"Обман и подстава": Дональд Трамп о процессе импичмента

Получить короткую ссылку
32 0 0
Новости
Все новости
Все новости
WH.GOV
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2861/12/28611255.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191220/28611325/obman-i-podstava-donald-trump-o-protsesse-impichmenta.html

Президент США высказался по поводу того, как развивается инициированная демократами процедура его отрешения от власти.

Ранее палата представителей США проголосовала за обвинение Трампа по двум статьям.

Нэнси Пелоси
© AFP 2019 / Alex Edelman
Пелоси: Трампу выдвинут обвинение, он не оставил нам другого выбора

Теперь дело должно быть направлено в сенат на рассмотрение, однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор не осуществила его формальную передачу.

По мнению Трампа, демократы специально затягивают процесс.

Американский лидер после решения контролируемой демократами нижней палаты парламента потребовал немедленно начать процесс судебного разбирательства в рамках импичмента в сенате конгресса США.

"Вообще-то, у них (демократов - ред.) ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся. Они хотят избавиться от этого. Я хочу немедленного процесса!" - написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что демократам не удалось добиться ни одного голоса от республиканцев по вопросу об импичменте.

Формат и сроки процесса над Трампом в сенате пока не определены. Это рассматривается как способ давления на республиканцев с целью, чтобы они согласились на требования демократов по формату судебного процесса.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Импичмент Трампу: палата представителей начинает рассмотрение инициативы
Манойло: для импичмента Трампа должно произойти чудо


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Награждение лучших спортсменов и тренеров Молдовы 2019 года
"Гала молдавского спорта": как награждали лучших спортсменов и тренеров - фото
Это обман и подстава: Дональд Трамп о процессе импичмента
"Обман и подстава": Дональд Трамп о процессе импичмента
Давление на Sputnik Эстония
Молдавские журналисты о давлении на Sputnik Эстония

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться