"Обман и подстава": Дональд Трамп о процессе импичмента

Президент США высказался по поводу того, как развивается инициированная демократами процедура его отрешения от власти.

Ранее палата представителей США проголосовала за обвинение Трампа по двум статьям.

Теперь дело должно быть направлено в сенат на рассмотрение, однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор не осуществила его формальную передачу.

По мнению Трампа, демократы специально затягивают процесс.

Американский лидер после решения контролируемой демократами нижней палаты парламента потребовал немедленно начать процесс судебного разбирательства в рамках импичмента в сенате конгресса США.

"Вообще-то, у них (демократов - ред.) ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся. Они хотят избавиться от этого. Я хочу немедленного процесса!" - написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что демократам не удалось добиться ни одного голоса от республиканцев по вопросу об импичменте.

Формат и сроки процесса над Трампом в сенате пока не определены. Это рассматривается как способ давления на республиканцев с целью, чтобы они согласились на требования демократов по формату судебного процесса.

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