Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа на переговорах в Германии

Министрам энергетики России и Украины удалось достичь соглашения по транзиту российского газа в Европу через Украину.

При посредничестве вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича на переговорах в Германии министр энергетики России Александр Новак и его украинский коллега Алексей Оржель смогли согласовать детали новых контрактов и приблизили Россию и Украину к подписанию финальных договоренностей.

Новак сообщил журналистам, что в Берлине участники переговоров по транзиту газа подготовили детальный проект протокола, обеспечивающий условия поставок голубого топлива.

По итогам встречи участники переговоров подтвердили, что достигнуты принципиальные соглашения по сроку будущего договора, а также по объемам газа, который будет поставляться в Европу транзитом через украинскую территорию.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович уточнил, что достигнутые на встрече принципиальные договоренности будут обсуждаться в пятницу, 20 декабря, в Москве и Киеве.