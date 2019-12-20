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Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа на переговорах в Германии

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191220/28612346/Rossiya-i-Ukraina-dostigli-soglasheniya-po-tranzitu-gaza-na-peregovorakh-v-Germanii.html

Министрам энергетики России и Украины удалось достичь соглашения по транзиту российского газа в Европу через Украину.

При посредничестве вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича на переговорах в Германии министр энергетики России Александр Новак и его украинский коллега Алексей Оржель смогли согласовать детали новых контрактов и приблизили Россию и Украину к подписанию финальных договоренностей.

Новак сообщил журналистам, что в Берлине участники переговоров по транзиту газа подготовили детальный проект протокола, обеспечивающий условия поставок голубого топлива.

По итогам встречи участники переговоров подтвердили, что достигнуты принципиальные соглашения по сроку будущего договора, а также по объемам газа, который будет поставляться в Европу транзитом через украинскую территорию.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович уточнил, что  достигнутые на встрече принципиальные договоренности будут обсуждаться в пятницу, 20 декабря, в Москве и Киеве.



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