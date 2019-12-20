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Слуцкий об угрозах Sputnik Эстония: надеюсь, эта ситуация будет разрешена

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Председатель Комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий надеется, что ситуацию с давлением Таллинна на Sputnik Эстония удастся решить на уровне контактов между руководством двух стран.

Ранее сотрудники редакции сообщили, что эстонская полиция угрожает им уголовным преследованием, если они не прекратят работу в информагентстве до 1 января 2020 года.

Будем надеяться, что в рамках контактов между руководствами наших стран эту ситуацию удастся урегулировать. У нас еще есть время, поэтому я, если учитывать мою личную позицию, уповаю скорее на это, нежели на вмешательство международных организаций. Хотя на недопустимость подобных подходов на международных площадках можно и должно указывать", - заявил депутат в ходе пресс-конференции в МИА “Россия сегодня”.



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