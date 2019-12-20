Юбилей на широкую ногу: Гагаузия начала празднование 25-летия автономии

В Кишиневе прошел торжественный вечер, приуроченный к 25-летию создания автономно-территориального образования на юге республики.

Зажигательные песни и танцы, душевная атмосфера и трогательные пожелания в адрес региона - таким стал праздничный концерт по случаю юбилея автономии. "Гагаузы - это народ, который дорожит своей культурой, обычаями и обрядами. Каждый житель Гагаузии в душе - истинный патриот своей земли, своего родного края", - подчеркнули на мероприятии.

На сцене Национального дворца имени Николае Сулака выступил легендарный ансамбль песни и танца "Дюз-ава" под руководством художественного руководителя Татьяны Щеголевой и балетмейстера Константина Гермека.

Башкан Гагаузии Ирина Влах поздравила со сцены всех граждан нашей республики с юбилеем автономии.

"Уважаемые жители Молдовы, спасибо, что вы сегодня с нами на вечере гагаузской культуры. В этом году нам исполняется 25 лет, у нас день рождения, четверть века Гагаузия вместе с Республикой Молдова рука об рук идет по этой жизни", - поделилась эмоциями Влах.

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Башкан отметила, что путь был непростой, но сейчас гагаузский народ одинаково любит и свою родину, и Молдову в целом. Она выразила надежду, что прекрасный праздничный вечер запомнится красивыми гагаузскими песнями и танцами.

Глава автономии убеждена, что это - общая заслуга молдавского и гагаузского народов.

"Я хочу, чтоб большее количество жителей нашей страны полюбило нашу автономию, полюбило наших людей, мы очень открытые, мы очень добрые, трудолюбивые. Мы любим нашу Республику Молдова, мы все - одна большая молдавская семья!", - подчеркнула Влах.

Совсем скоро, 23 декабря, автономное территориальное объединение Гагауз Ери (в переводе – гагаузская земля – ред.) отпразднует 25-летие. Четверть века автономия шла к своему красивому юбилею. Сейчас, уверены в Гагаузии, регион смело смотрит в будущее, которое таит еще более широкие перспективы для развития, для роста благосостояния этой земли и этого уникального народа.

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