Пробки и кот в мешке: предновогодняя встреча лидеров ЕАЭС и СНГ

В Санкт-Петербурге образовались огромные пробки. И дело не только в подготовке к Новому году: в Северную столицу России съехались лидеры Евразийского экономического союза и СНГ.

Среди приглашенных был Нурсултан Назарбаев в качестве почетного председателя ЕАЭС, Игорь Додон принимал участие в расширенном заседании как президент страны, имеющий с 2018 года статус наблюдателя в организации, и в неформальном саммите СНГ.

В предпраздничном настроении лидеры подвели итоги совместной работы, обсудили перспективные проекты.

Поскольку председательство на рубеже годов переходит от Армении к Белоруссии, выбрали нового главу Евразийской экономической комиссии.

Какой в связи с этим произошел казус и как вышел из создавшегося положения Александр Лукашенко, который не хотел представлять коллегам кота в мешке – смотри в нашем видео.

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