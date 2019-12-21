Пробки и кот в мешке: предновогодняя встреча лидеров ЕАЭС и СНГ

Среди приглашенных был Нурсултан Назарбаев в качестве почетного председателя ЕАЭС, Игорь Додон принимал участие в расширенном заседании как президент страны, имеющий с 2018 года статус наблюдателя в организации, и в неформальном саммите СНГ.
В предпраздничном настроении лидеры подвели итоги совместной работы, обсудили перспективные проекты.
Поскольку председательство на рубеже годов переходит от Армении к Белоруссии, выбрали нового главу Евразийской экономической комиссии.
Какой в связи с этим произошел казус и как вышел из создавшегося положения Александр Лукашенко, который не хотел представлять коллегам кота в мешке – смотри в нашем видео.
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