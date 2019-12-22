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В Московском зоопарке родился детеныш редкой африканской антилопы дикдик

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Sputnik Молдова
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Этот миниатюрный вид занесен в Международную Красную книгу, и потому появление потомства вселяет совершенно особенные надежды на будущее.

Всего в Московском зоопарке живут шесть дикдиков: самка и самец из Дрездена и их детеныши.

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Youtube / National Geographic Wild France
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Младшенький родился еще в ноябре, но заботливая мама тщательно скрывала его от посетителей под ветками ивы. И только недавно малыш начал самостоятельно ходить по вольеру. Сейчас детеныш весит чуть больше одного килограмма, а при рождении он весил меньше полкило. 

В естественных условиях дикдики - обитатели саванны и полупустынь центральной и восточной Африки (от Намибии до Сомали). Достигают 30—40 см в высоту и 50—70 см в длину при весе не более 6 кг.

В неволе они становятся менее пугливыми и спокойно выходят к посетителям, так что их можно легко рассмотреть.

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