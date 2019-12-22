Встреча волшебников на границе России и Финляндии

На пограничном переходе с поэтичным названием "Брусничное" обнялись Дед Мороз из Великого Устюга и его коллега из Финляндии Йоулупукки.

Эта традиция берет свое начало с 2002 года и свято соблюдается ко всеобщей радости.

Дед Мороз подарил Йоулупукки сувенирный герб Выборга, сделанный из шоколада, а Йоулупукки вручил российскому коллеге рождественскую корзину с имбирными пряниками и другими сладостями.

А затем главные персонажи события одарили всех, кто присутствовал на встрече, и приняли участие в выступлении творческих коллективов из Выборга и Лаппеенранты.

Оба Сказочных деда увлеченно обсудили отсутствие снега и решали, как исправить эту проблему до Нового года, чтобы люди встретили праздник с настроением. Также два волшебника рассказали друг другу, какие подарки просят дети на Новый год и Рождество.

После завершения программы в "Брусничном" Дед Мороз и Йоулупукки вместе отправились в Финляндию, чтобы поздравить с наступающими праздниками местных жителей.

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