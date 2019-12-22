Дмитрий Киселев: угрозы в адрес Sputnik Эстония - опасный прецедент

По словам, Киселева, "вопрос статуса Sputnik в Таллине — отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента".
Угрозы журналистам
Пресс-служба МИА "Россия сегодня" 17 декабря сообщила, что журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.
Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ.
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 20 декабря направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию.
Давление властей Эстонии на сотрудников Sputnik вызвала массу откликов экспертного и журналистского сообщества, в том числе в Молдове.
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