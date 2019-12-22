Дмитрий Киселев: угрозы в адрес Sputnik Эстония - опасный прецедент

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал угрозы Таллина в адрес Sputnik Эстония опасным прецедентом, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе.

По словам, Киселева, "вопрос статуса Sputnik в Таллине — отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента".

Угрозы журналистам

Киселев обратил внимание, что Таллин предпринял действия против сотрудников российского СМИ под предлогом санкций Евросоюза, введенных лично против него еще в 2014 году. По мнению журналиста, нельзя трактовать персональные санкции шире, чем они есть.

Пресс-служба МИА "Россия сегодня" 17 декабря сообщила, что журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.

Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ.

Угрозы журналистам прокомментировал и Владимир Путин во время пресс-конференции. Он заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 20 декабря направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию.

Давление властей Эстонии на сотрудников Sputnik вызвала массу откликов экспертного и журналистского сообщества, в том числе в Молдове.

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