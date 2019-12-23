В Sputnik Молдова пришли колядующие – видео

Пересчитать число всех колядок, которые есть в устном творчестве молдавского народа, невозможно, поскольку процесс их составления нескончаем. Подробнее о молдавских традициях и о том, как поздравили Sputnik колядующие, смотрите в нашем видеосюжете.

В преддверии зимних праздников группа актеров кишиневского театра этнографии и фольклора имени Иона Крянгэ поздравили команду Sputnik Молдова с наступающим Рождеством традиционными колядками.

Колядующие поздравили команду нашего агентства с приближающимися праздниками и пожелали здоровья, мира, светлого и плодотворного года. После того зажигательного поздравления гости Sputnik Молдова получили подарки от редакции.

Кстати, сосчитать число всех колядок, которые есть в устном творчестве молдавского народа, невозможно, поскольку процесс их составления идет постоянно. Подробнее о молдавских традициях и о том, как поздравили Sputnik колядующие, смотрите в нашем видеосюжете.

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