Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту

Президент России проехал в первом пассажирском поезде и принял участие в состоявшейся по случаю запуска объекта торжественной церемонии.

Путин поблагодарил участников строительства и заявил, что Россия самостоятельно может реализовывать грандиозные инфраструктурные объекты.

Крымский мост по своей протяженности - 19 километров - самый большой не только в России, но и в Европе.

Планируется, что по нему будут ежегодно следовать 14 миллионов пассажиров и перевозиться 13 миллионов тонн груза.

Ранее Ростехнадзор заявил о технологической готовности железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию.

Первый пассажирский поезд в Крым сообщением Санкт-Петербург - Севастополь проедет по Крымскому мосту в промежутке с двух до трех ночи 25 декабря.

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