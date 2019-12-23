Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту

Путин поблагодарил участников строительства и заявил, что Россия самостоятельно может реализовывать грандиозные инфраструктурные объекты.
Крымский мост по своей протяженности - 19 километров - самый большой не только в России, но и в Европе.
Ранее Ростехнадзор заявил о технологической готовности железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию.
Первый пассажирский поезд в Крым сообщением Санкт-Петербург - Севастополь проедет по Крымскому мосту в промежутке с двух до трех ночи 25 декабря.
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