Медведев о санкциях США против "Северного потока – 2"

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает ограничения против российского газопровода, в частности, против компаний, участвующих в строительстве.

По мнению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, подобные меры Вашингтона "носят абсолютно антиконкурентный характер".

"Санкции США в отношении "Северного потока — 2" бьют по интересам многих европейских стран, это проявление недобросовестной конкуренции, противоречащее всем международным договоренностям и принципам международной торговли", - заявил Медведев.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.

"Не могу не сказать несколько слов в отношении очередных американских санкций, которые в очередной раз носят абсолютно антиконкурентный характер, - я имею в виду санкции в отношении "Северного потока — 2". Очевидно, что они бьют по интересам значительного количества европейских стран, о чем руководители Европы уже недвусмысленно сказали", - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Это, действительно, методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договорённостями и принципами международного права и международной торговли", - добавил премьер.

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