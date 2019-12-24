Российский сенатор об угрозах Sputnik Эстония

Ранее сотрудники редакции получили от эстонских властей угрозы уголовного преследования, в случае если они не прекратят работать в информагентстве до 1 января 2020 года.

Свои действия Таллин обосновал якобы введенными ЕС санкциями против России, но МИА "Россия сегодня", подразделением которого является Sputnik Эстония, ни в одном санкционном списке не числится.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов считает абсурдным судить журналистов как уголовных преступников, а затем, видимо, и каталажку посадить, только за то, что они работают в СМИ другого государства.

Ситуацию вокруг Sputnik Эстония сенатор назвал "цинизмом в чистом виде".

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