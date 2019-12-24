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"Этот юбилей мы отмечаем вместе": в столице отпраздновали 25-летие Гагаузии

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
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Во Дворце Республики прошло торжественное собрание, посвященное четверти века существования автономии.

Вечер собрал множество гостей – в зале присутствовали высшие руководители Молдовы и автономии, депутаты, экс-президенты, а также представители дипмиссий, аккредитованных в Кишиневе.

Подведение итогов 25-летней биографии южного региона, достигнутые успехи и обсуждение больших планов на 2020 год - это и многое другое звучало в выступлениях с трибуны.

Irina Vlah
© Sputnik / Osmatesco
Влах: Гагаузия может быть очень хорошим примером для Приднестровья

Глава государства Игорь Додон торжественно поздравил Гагаузию с юбилеем. Он отметил, что регион является единственным примером мирного разрешения межэтнических конфликтов на постсоветском и в европейском пространстве.

"Кто бы что ни говорил, но автономия, несмотря на существующие сложные проблемы, успешно развивается и обретает современные черты. Руководство Молдовы и сегодня, и завтра будет уделять большое внимание жителям Гагаузии, поддерживать социально-экономическое развитие региона, его культурное многообразие", - отметил он.

Башкан Гагаузии Ирина Влах подчеркнула, что у Гагаузии есть только одна Родина – Республика Молдова.

"Создание АТО Гагауз Ери - это общее достижение как Республики Молдова, так и гагаузского народа, который добившись политической автономии, получил огромные преимущества. Мы сохранили мир на нашей земле, мы были признаны как народ. Мы обрели свою государственность в составе Республики Молдова", - заявила она.

Влах: Гагаузия может быть историей успеха >>>

Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная пожелала всем жителям автономии крепкого здоровья, благополучия и добрых дел на благо Гагаузии и всей Молдовы.

Народные традиции, Гагаузия - иллюстративное изображение
© Sputnik / Osmatesco
Эксклюзив Sputnik: башкан о том, чего удалось достичь Гагаузии за 25 лет

Теплые слова адресовал юбилярам и премьер-министр Молдовы Ион Кику.

"Гагаузия является важным регионом Молдовы, где удалось сохранить обычаи, язык и культуру. В последние годы, в особенности благодаря стараниям башкана Ирины Влах, Гагаузия начала интенсивный процесс модернизации и индустриализации", - заявил глава правительства.

Собрание, приуроченное к юбилею Гагаузии, украсило выступление легендарного гагаузского ансамбля песни и танца "Дюз-ава".

Юбилей автономии отмечали три дня – 20, 22 и 23 декабря.

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