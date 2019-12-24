Что нужно, чтобы российский инвестор возобновил активные связи с Молдовой

Российский сенатор считает, что ЕАЭС, в том или ином виде, станет для республики хорошей площадкой для наращивания объемов торговых операций, инвестиций, направленных на развитие Молдовы, в том числе, с участием и российских деловых кругов.

Российский инвестор возобновит активные связи с Молдовой при наличии нескольких ключевых условий. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов во вторник в ходе видеомоста Москва – Баку – Кишинев – Тбилиси.

"Чтобы наш инвестор возобновил активные связи с Молдовой, необходимо: А – политический климат, который, к сожалению, был последние годы серьезным образом нарушен (не имею ввиду 2019 год, а до этого); Б – наш бизнес главным образом должен видеть те проекты, которые, действительно, будут окупаемы и прибыльны", - сказал сенатор.

Он обратил внимание на то, что коммерческие отношения значительным образом упрощаются, когда страна становится либо ассоциированным членом Евразийского экономического союза, либо входит в это объединение. Однако это должен быть выбор каждой конкретной страны, считает Климов. По его словам, сегодня по этому пути пошли Сербия и Китай.

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"Индия начала такой путь, а также другие страны, перечислять которые не буду. А вот от Молдовы я пока таких серьезных шагов не вижу, хотя у меня есть повод думать о том, что события 2019 года дают основания полагать, что ЕАЭС, в том или ином виде, станет и для республики хорошей площадкой для наращивания объемов торговых операций, инвестиций, направленных на развитие и вашего государства, в том числе, с участием и российских деловых кругов", - Климов.

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