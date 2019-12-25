Германия сожалеет, что США ввели санкции против “Северного потока - 2”

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Берлин сожалеет о введении США санкций в отношении “Северного потока - 2”. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства финансов Германии Надин Кэлви.
Ранее Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год.
Среди прочего документ предусматривает санкции против российского газопровода.
В частности, Вашингтон потребовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas уже заявила о приостановке работ.
В Москве раскритиковали санкции США и заявили, что подобные шаги не останутся без ответа.