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Германия сожалеет, что США ввели санкции против “Северного потока - 2”

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Sputnik Молдова
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Берлин сожалеет о введении США санкций в отношении “Северного потока - 2”. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства финансов Германии Надин Кэлви.

Ранее Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год.

Среди прочего документ предусматривает санкции против российского газопровода.

В частности, Вашингтон потребовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas уже заявила о приостановке работ.

В Москве раскритиковали санкции США и заявили, что подобные шаги не останутся без ответа.



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