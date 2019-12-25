"Теперь догоняют нас": Путин рассказал об уникальном оружии России - видео

Президент России Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны. Он подчеркнул, что Россия будет развивать свои ядерные силы до тех пор, пока в мире не начнется работа над новыми договоренностями о контроле за вооружением.

Один из главных итогов уходящего года — доля современного оружия в ядерной триаде составила 82 процента. В войска уже поступают гиперзвуковые комплексы "Авангард", защититься от которого в обозримом будущем не сможет ни один агрессор. Именно таким и должно быть отечественное вооружение — лучшим в мире, отметил Путин.

По плану ведутся работы над ракетами "Сармат", "Циркон" и "Буревестник".

"Мы всегда догоняли: атомную бомбу создали США, и Советский Союз только догонял. Средств доставки, носителей ядерного оружия у нас тоже не было. Не было стратегической авиации. Советский Союз догонял. Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас. Советский Союз догонял. На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей Новой и Новейшей истории — догоняют нас", — подчеркнул президент России. Подробности смотрите в нашем видео.