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"Теперь догоняют нас": Путин рассказал об уникальном оружии России - видео

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Sputnik Молдова
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Президент России Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны. Он подчеркнул, что Россия будет развивать свои ядерные силы до тех пор, пока в мире не начнется работа над новыми договоренностями о контроле за вооружением.

Один из главных итогов уходящего года — доля современного оружия в ядерной триаде составила 82 процента. В войска уже поступают гиперзвуковые комплексы "Авангард", защититься от которого в обозримом будущем не сможет ни один агрессор. Именно таким и должно быть отечественное вооружение — лучшим в мире, отметил Путин.

По плану ведутся работы над ракетами "Сармат", "Циркон" и "Буревестник".

 "Мы всегда догоняли: атомную бомбу создали США, и Советский Союз только догонял. Средств доставки, носителей ядерного оружия у нас тоже не было. Не было стратегической авиации. Советский Союз догонял. Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас. Советский Союз догонял. На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей Новой и Новейшей истории — догоняют нас", — подчеркнул президент России. Подробности смотрите в нашем видео.



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