Немецкое СМИ уличило НАТО в скорой "репетиции" наступления на Россию

В дебюте 2020 в Европе запланированы учения американских войск "Защитник Европы", которые станут крупнейшими за последние четверть века.

Согласно сценарию стратегов, военных переправят через Атлантику в Западную Европу, а затем в Польшу и Прибалтику — "как можно ближе к российской границе".

Основная задача маневров – отработка быстрой переброски американских сил к границе с Россией, пишет немецкое издание Junge Welt.

"Официально это учения войск США, но на самом деле страны — члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России", — говорится в статье.

Эксперты полагают, что таким образом военное командование США тестирует варианты вторжения на территорию Калининградской области.

Главным логистическим центром станет Германия, куда прибудет американская военная техника, после чего она будет переброшена на главный плацдарм учений – в Литву, Латвию и Эстонию.

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