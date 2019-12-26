Шантаж и дезинформация: как США будут отбиваться от российского влияния

Киберкомандование США в качестве целей выбрало представителей российской элиты, утверждает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Тактика включает в себя хакерские атаки, дезинформацию и раскрытие конфиденциальных данных бизнесменов и чиновников, которые могут принять участие во вмешательстве в выборы со стороны России.
В то же время, как заявил газете один из источников, речь не идет о президенте Владимире Путине, поскольку такой шаг был бы слишком провокационным.
По словам главы киберкомандования сухопутных войск США генерала Стивена Фогарти, Вашингтон должен открыто заявить своим противникам о проведении подобных операций, поскольку это продемонстрирует готовность дать ответ.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK