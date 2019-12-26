Солидарность со Sputnik Эстония выразили журналисты телеканала "Россия 24"

Ранее эстонские власти предупредили сотрудников информагентства , что если они не уволятся из редакции до 1 января 2020 года, то на них будут заведены уголовные дела.
Давление на журналистов Таллин обосновывает якобы введенными в 2014 году санкциями ЕС. Однако МИА "Россия сегодня", подразделением которого является Sputnik Эстония, не фигурирует ни в одном санкционном списке.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Давление властей Эстонии на сотрудников Sputnik вызвало массу откликов экспертного и журналистского сообщества, в том числе в Молдове.
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