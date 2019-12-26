Солидарность со Sputnik Эстония выразили журналисты телеканала "Россия 24"

Ультиматум официального Таллина вызвал волну откликов в медийном и экспертном сообществе - как в России, так и за рубежом.

Ранее эстонские власти предупредили сотрудников информагентства , что если они не уволятся из редакции до 1 января 2020 года, то на них будут заведены уголовные дела.

Давление на журналистов Таллин обосновывает якобы введенными в 2014 году санкциями ЕС. Однако МИА "Россия сегодня", подразделением которого является Sputnik Эстония, не фигурирует ни в одном санкционном списке.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

Давление властей Эстонии на сотрудников Sputnik вызвало массу откликов экспертного и журналистского сообщества, в том числе в Молдове.

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