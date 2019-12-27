Смогут ли другие заключенные выйти на свободу, как Филат

Как отметил Нагаческий, в Минюсте продолжают изучать вопрос освобождения экс-премьера Молдовы. По словам министра, к действию и интерпретации этой статьи есть много вопросов.
"Недавно мы изучили этот "компенсационный инструмент", как он используется. Мы внимательно смотрим, что с ним не так. У меня есть определенное недовольство тем, как тут применяется закон, как его интерпретируют", - заявил Нагачевский.
Бывший премьер-министр Владимир Филат был освобожден условно-досрочно 3 декабря по решению суда столичного сектора Чеканы в соответствии со статьей 91 Уголовного кодекса Молдовы.
Вердикт вызвал неоднозначную реакцию общества, в том числе и заключенных. Стало известно, что 19 декабря 14 заключенных в Резине объявили голодовку, требуя выпустить их так же, как Филата.
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