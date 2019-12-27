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Смогут ли другие заключенные выйти на свободу, как Филат

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Sputnik Молдова
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Несколько заключенных в Резине требовали условно-досрочного освобождения по той же статье, по которой был выпущен на свободу экс-премьер Владимир Филат. Возможно ли УДО для них, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова министр юстиции Фадей Нагачевский.

Как отметил Нагаческий, в Минюсте продолжают изучать вопрос освобождения экс-премьера Молдовы. По словам министра, к действию и интерпретации этой статьи есть много вопросов.

"Недавно мы изучили этот "компенсационный инструмент", как он используется. Мы внимательно смотрим, что с ним не так. У меня есть определенное недовольство тем, как тут применяется закон, как его интерпретируют", - заявил Нагачевский.

Владимир Филат
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Министр напомнил, что освобождение Филата было обжаловало в Апелляционной палате Кишинева, и теперь нужно ожидать решения ведомства.

Бывший премьер-министр Владимир Филат был освобожден условно-досрочно 3 декабря по решению суда столичного сектора Чеканы в соответствии со статьей 91 Уголовного кодекса Молдовы.

Вердикт вызвал неоднозначную реакцию общества, в том числе и заключенных. Стало известно, что 19 декабря 14 заключенных в Резине объявили голодовку, требуя выпустить их так же, как Филата.

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Теги:
Министерство юстиции, Владимир Филат, освобождение


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