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В России показали подлодку из будущего - видео

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В российском Северодвинске прошла торжественная церемония спуска на воду новейшего атомного крейсера “Новосибирск” проекта “Ясень-М”.

Развитие атомной подводной составляющей Военно-Морского Флота является приоритетным и находится в поле постоянного внимания Главного командования ВМФ. Экипаж АПЛ "Новосибирск" прошел комплексную подготовку в учебном центре Военно-Морского Флота и готов осваивать новейшую технику и вооружение - заявил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов, присутствующий на церемонии.

Боеприпасы для стрельбы.
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АПЛ "Новосибирск" строится по модернизированному проекту "Ясень-М". Является второй в серии и первой серийной субмариной данного проекта. Заложена на Севмаше 26 июля 2013 года. По планам судостроителей подлодка будет передана в состав ВМФ РФ в следующем, 2020 году.

С проектом 885 "Ясень" новая субмарина получила множество улучшений и новых систем, не применявшихся на подлодках ранее. Субмарины проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", в перспективе - гиперзвуковые "Циркон".Это модернизированная модель серии. 

Уникальные кадры подлодки – в нашем видео.

Американское издание The National Interest назвало подлодку "Новосибирск" опасным "рождественским подарком" России для США. Обозреватель издания Марк Епископос указал, что подлодки "Ясень-М" можно отнести к той же лиге, что и субмарины ВМС США "Вирджиния". Однако российские подводные лодки по некоторым показателям опережают американские.

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