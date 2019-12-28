Как тебе такое, Илон Маск? В России опередили изобретателя - видео

Нашумел изобретатель Илон Маск со своим "Кибертраком" изрядно и, возможно, даже заложил какие-то новые дизайнерские тренды. Он пообещал, что массовая продажа Tesla Cybertruck начнется только в 2022 году. А на днях это авто увидели на улицах Москвы.
Все просто: фанаты Маска и по совместительству гаражные умельцы из Подмосковья превратили старую "девятку" в копию Tesla Cybertruck. Сам Маск недавно красовался в машине-макете своей мечты, а народные умельцы в России уже продают автомобиль за 666 666 рублей. А какую сумму они вложили в создание такой "кибердевятки" – смотрите в нашем видео.
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