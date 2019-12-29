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Впервые после чернобыльской аварии в Припяти установили новогоднюю елку

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191229/28709816/Vpervye-posle-chernobylskoy-avarii-v-Pripyati-ustanovili-novogodnyuyu-elku.html

На открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями из детства. Подробности - в нашем видео.

В городе, который был ближайшим к месту катастрофы на Чернобыльской АЭС, появился символ Нового года. Чтобы нарядить елку, в Припять приехали те, кто раньше здесь жил. 

Зона отчуждения преобразилась к Новому году.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.



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