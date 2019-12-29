Слово — свободно! Сотрудники Sputnik Эстония благодарят за поддержку

Коллектив Sputnik Эстония записал видеообращение со словами благодарности в адрес тех, кто поддержал его во времена травли со стороны эстонских властей.

Смотрите видеообращение коллектива редакции со словами благодарности.

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня".

В поддержку колег был запущен флешмоб #СпутникСила. С каждым днем к нему присоединяется все больше людей, слова ободрения звучат в соцсетях и в эфире российских телеканалов. Даже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подключилась к флешмобу #СпутникСила. Она провела брифинг в жилете с логотипом агентства. Конечно же, особой благодарности заслуживают читатели Sputnik Эстония.

Поддержали коллег и журналисты молдавского хаба Sputnik.

В стороне не осталась и Европейская федерация журналистов, которая призвала эстонские власти воздержаться от вольных трактовок санкций ЕС. Беспокойство по поводу сложившейся в Эстонии ситуации выразила также Международная федерация журналистов. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Эстонии воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik.

Подробности ситуации вокруг Sputnik Эстония можно найти в нашем спецсюжете.