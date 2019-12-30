Башкан Гагаузии пожелала читателям Sputnik Молдова счастья в Новом году

Мира, счастья и благополучия в 2020 пожелала всем жителям Республики Молдова глава автономии Ирина Влах.

Башкан АТО Гагаузия Ирина Влах побывала в редакции Sputnik Молдова. Она пришла с подарком, который повесила на новогоднюю елку в редакции.

После она обратилась с поздравлением к читателям Sputnik Молдова и к жителям Республики Молдова.

"Хочу, чтобы все были здоровы и счастливы. Чтобы все то, что задумал каждый из нас, обязательно сбылось. Очень хочется, чтобы Молдова была стабильной, чтобы в стране все было ясно и понятно, комфортно каждому жителю нашей стираны. Мира, благополучия, процветания и счастья", - заявила Влах.

В завершении поздравительных слов, глава Гагаузии обратилась к редакции Sputnik Молдова с благодарностью.

"Вы представляете огромное количество информации для всей страны в целом и для жителей нашей автономии. Нас очень радует, что благодаря вам о Гагаузии знают во всей стране. Вы позитивно о нас рассказываете, а именно то, что многие сейчас рассказывать не могут. Я довольна сотрудничеством с вами и очень хочу, чтобы вы и дальше продолжали так хорошо работать", - сказала башкан.

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