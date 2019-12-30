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Состоялся обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса

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Офис Президента Украины
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191230/28717282/obmen-plennymi-ukraine-donbass.html

На линии разграничения в Донбассе прошла крупнейшая за 2 года взаимная передача удерживаемых лиц между Киевом и непризнанными республиками.

Украинские власти передали самопровозглашенным ДНР и ЛНР более 120 человек, Донбасс передал Киеву 76 человек.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" состоялся в воскресенье, 29 декабря.

Договоренность о взаимной передаче удерживаемых лиц до конца года была достигнута на саммите “Нормандской четверки” в Париже.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора дали позитивную оценку состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

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В Донбассе завершился обмен удерживаемыми лицами


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