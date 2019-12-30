Россия подготовит комплексный ответ на притеснения сотрудников Sputnik Эстония

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция будет исходить из того, кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями, которые мы видим в отношении российской медиасреды.

"Нужно понимать, откуда ветер дует", отметила она, добавив, что журналистские объединения Эстонии находятся во взаимодействии со структурами, которые финансируются из Британии.

Ответ Москвы будет "комплексным и интересным", заявила Мария Захарова.

"В данном случае, исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями, которые мы видим в отношении российской медиасреды, ответ будет комплексным и интересным", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заверил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Ранее сотрудники редакции получили от эстонских властей угрозы уголовного преследования в случае, если они не прекратят трудовые отношения с информагентством до 1 января 2020 года.

В поддержку Sputnik Эстония выступили многочисленные представители экспертного и медийного сообщества во многих странах мира, в том числе в Молдове.

Многие приняли участие во флешмобе #СпутникСила.

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