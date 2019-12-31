Новый год стучится в дверь: что пожелал Евгений Дога читателям Sputnik Молдова

В преддверии Нового года маэстро побывал в гостях у Sputnik Молдова и поздравил наших читателей с наступающими праздниками.

Народный артист СССР и Молдовы, кавалер Ордена Республики, прославленный композитор, чьи произведения знают во всем мире, Евгений Дога в преддверии зимних праздников поздравил читателей и слушателей Sputnik Молдова с Новым годом и Рождеством. Маэстро пожелал добра, здоровья и много достижений.

"Здоровья, дорогие мои, здоровья и достижений, которые приносят хорошее настроение и спокойствие в обществе. Недовольные люди всегда агрессивные. Я не приемлю это явление в обществе. Хочу, чтобы у нас были добрые, счастливые и благородные люди. Достоинство, счастье и самореализация приведут к лучшей жизни. С Новым годом!", - сказал Дога.

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