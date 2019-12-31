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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - видео

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© Sputnik /
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Sputnik Молдова
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Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с Новым годом пожелал, чтобы счастье взаимопонимания навсегда поселилось в доме, помогло преодолеть все трудности и сплотило поколения - смотрите видео.

Российский лидер отметил, что несмотря на множество дел, которые предшествуют встрече Нового года, главным считается теплота человеческих отношений и дружеского общения.

"Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками", - сказал Путин.

Встреча Владимира Путина и Игоря Додона
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Путин поздравил Додона и жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством
Президент РФ отметил, что светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы "обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды".

Путин добавил, что у каждой семьи - свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы.

"Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!" - обратился к россиянам президент.

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