Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - видео

Российский лидер отметил, что несмотря на множество дел, которые предшествуют встрече Нового года, главным считается теплота человеческих отношений и дружеского общения.
"Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками", - сказал Путин.
Путин добавил, что у каждой семьи - свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы.
"Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!" - обратился к россиянам президент.
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