Итоги 2019 года: что произошло в мире за 12 месяцев - видео

Отставка Назарбаева, штурм резиденции Атамбаева в Кой-Таше, протесты в Грузии и политические скандалы в Молдове - подводим итоги уходящего 2019 года.
Все самое главное, что случилось в мире за прошедшие 12 месяцев, собрано в одном видео. Важные исторические даты, политическое противостояние, важные международные договоренности, протесты и многое другое - смотрите ролик.
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