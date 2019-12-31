Итоги 2019 года: что произошло в мире за 12 месяцев - видео

Этот пятиминутный видеоролик включил в себя все основные события, произошедшие в мире в уходящем 2019 году.

Отставка Назарбаева, штурм резиденции Атамбаева в Кой-Таше, протесты в Грузии и политические скандалы в Молдове - подводим итоги уходящего 2019 года.

Все самое главное, что случилось в мире за прошедшие 12 месяцев, собрано в одном видео. Важные исторические даты, политическое противостояние, важные международные договоренности, протесты и многое другое - смотрите ролик.

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