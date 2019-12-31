LIVE: как жители Москвы отмечают Новый год

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191231/28733246/novogodnee-guleanie-moscow.html

Смотрите прямую трансляцию, как проходят новогодние гулянья в российской столице, где уже наступил 2020 год.

Многие москвичи решили отпраздновать наступление 2020 года в городе.

Ранее жителей России с Новым годом поздравил президент Владимир Путин. Телевизионное обращение российского лидера за несколько минут до наступления Нового года - многолетняя традиция. 2019 год в этом смысле не стал исключением.

Новогоднее обращение президента РФ В.Путина. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин в новогоднем поздравлении пожелал мира, благополучия и процветания

Первыми новогоднее обращение президента России увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15.00 по московскому времени. В 16.00 по Москве праздник приходит к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час Новый год наступает в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите Новый год отмечают в 18 часов по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ - в 19.00.

В Молдове Новый год наступит в 01.00 по московскому времени.

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