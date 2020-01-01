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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

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© Photo : Youtube / NewZee PK
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2873/62/28736297.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200101/28736356/papa-rimskii-udaril-jenshini-novui-god.html

Папа римский угодил в весьма неприятный инцидент во время празднования Нового года в Ватикане: как это было, смотрите в видео.

Папа римский Франциск ударил по руке женщину во время празднования Нового года в Ватикане. Кадры произошедшего появились на YouTube-канале NewZee PK.

На ролике видно, как понтифик движется вдоль толпы верующих, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане, и поздравляет их.

Когда Папа закончил благословение, одна из верующих схватила его за руку и потянула на себя. Для понтифика такое развитие событий оказалось неожиданностью. Женщина в буквальном смысле вцепилась в его руку и, судя по кадрам, причинила ему неудобства. Папа, пытаясь вырваться, ударил женщину по руке.

Кстати, позже Папа Франциск извинился перед женщиной. 

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