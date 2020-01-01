Преступление на зимние праздники: полицейские раскрыли необычное дело

Это дело заинтриговало сотрудников правоохранительных органов своей простотой и необычностью в одном флаконе.

Все произошло американском штате Массачусетс на зимние праздники. Из полицейского участка начали пропадали игрушки, которые служащие собирали для нуждающихся к Рождеству.

В ходе расследования выяснилось, что оказался "коллега" полицейских - служебный пес по кличке Бен. Своей вины он, конечно, не признал - ведь он решил, что все эти игрушки предназначены ему. Игрушки собака прятала в свой тайник.

"Преступника" попали с поличным.

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