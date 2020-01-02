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Звезд соцсети ищет полиция: прыжок с парашютом с 24-го этажа - видео

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Sputnik Молдова
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Помимо "стартовой площадки" весьма необычным было и место, которое облетели перед приземлением два красноярских экстремала.

Молодые любители острых ощущений стали не просто величинами городского масштаба, но и героями соцсети.

Между небом и землей. Архивное фото.
© Sputnik / Владимир Первенцев
Экстремал прыгнет с 7 тыс метров в "песочницу" без парашюта

Поводом для обретения известности, пусть даже скандальной, стал прыжок с парашютом с 24-го этажа многоквартирного жилого дома. 

На кадрах запечатлено, как двое мужчин стоят на перилах балкона, а затем решительно спрыгивают.

Перспектива разбиться или, как минимум, оказаться в ледяной воде их явно не пугала. В итоге оба смогли приземлиться на небольшой "островок" в реке.

Ролик о "героическом поступке" заинтересовал не только юзеров, но и полицию.

В правоохранительных органах ищут нарушителей общественного порядка и призывают активистов виртуального сообщества не повторять столь опасные трюки.

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