Звезд соцсети ищет полиция: прыжок с парашютом с 24-го этажа - видео

Молодые любители острых ощущений стали не просто величинами городского масштаба, но и героями соцсети.
Поводом для обретения известности, пусть даже скандальной, стал прыжок с парашютом с 24-го этажа многоквартирного жилого дома.
На кадрах запечатлено, как двое мужчин стоят на перилах балкона, а затем решительно спрыгивают.
Перспектива разбиться или, как минимум, оказаться в ледяной воде их явно не пугала. В итоге оба смогли приземлиться на небольшой "островок" в реке.
Ролик о "героическом поступке" заинтересовал не только юзеров, но и полицию.
В правоохранительных органах ищут нарушителей общественного порядка и призывают активистов виртуального сообщества не повторять столь опасные трюки.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK