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Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук про армию и нейтралитет - видео

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Sputnik Молдова
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Глава оборонного ведомства республики был гостем передачи "Экспертиза" в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук рассказал не только о национальных вооруженных силах, но и о политическом контексте, в котором они функционируют и развиваются.

Были затронуты такие комплексные вопросы, как нейтральный статус республики, реформы, в которых нуждается молдавская армия.

Глава Минобороны также поделился информацией о том, ждет ли Молдову отмена призыва, а также о приоритетах своей работы во главе оборонного ведомства страны.

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