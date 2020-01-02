Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук про армию и нейтралитет - видео

Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук рассказал не только о национальных вооруженных силах, но и о политическом контексте, в котором они функционируют и развиваются.

Были затронуты такие комплексные вопросы, как нейтральный статус республики, реформы, в которых нуждается молдавская армия.

Глава Минобороны также поделился информацией о том, ждет ли Молдову отмена призыва, а также о приоритетах своей работы во главе оборонного ведомства страны.

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