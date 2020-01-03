Место гибели иранского генерала при американской атаке с воздуха - видео

В результате осуществленного США ракетного обстрела аэропорта Багдада были убиты 12 человек, в том числе глава спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Посол Ирана в Ираке Ираджа Масджиди сообщил, что Сулеймани вместе с попутчиками и охранниками ехали из аэропорта Багдада в сторону непосредственно самой столицы Ирака, когда произошла атака.

Пентагон подтвердил, что США провели операцию по приказу американского президента Дональда Трампа.

Сам глава США после сообщений об убийстве иранского генерала Сулеймани разместил в своем аккаунте в Twitter изображение американского флага.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель главы спецподразделения "Кудс", заявив, что тех, на чьих руках осталась его кровь, ждет "жесткая месть".

Целенаправленное убийство американцами в Багдаде иранского генерала, вероятнее всего, незаконно и нарушает международное гуманитарное право, написала в Twitter спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар.

После операции США по ликвидации командующего спецподразделением КСИР генерала Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью - убийством официального лица другим государством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "этот шаг США лежит вне каких-либо правовых рамок".

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