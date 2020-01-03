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Опубликовано видео крушения пассажирского самолета в Алматы

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© Youtube / Joella Horn
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2875/25/28752528.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200103/28752581/video-krushenie-samolet-almaty.html

В сети выложили видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен момент крушения пассажирского самолета в Алматы.

Жуткие кадры, на которых запечатлен момент крушения пассажирского самолета в Алматы, были опубликованы на видеохостинге Youtube еще 31 декабря, но пользователи обратили на них внимание только сейчас. Ни в названии, ни в описании нет ни намека на авиакатастрофу.

Ряд видеозаписей с видеокамер показывают, что происходило 27 декабря в аэропорту Алматы. На одну из них попал и момент крушения.

В двухминутном видео нужно обратить внимание на верхнюю часть. Именно там промелькнет пассажирский самолет.

Жертвами трагедии стали 12 человек. Среди вероятных версий крушения лайнера - техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.

В настоящий момент полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

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