В Иране тысячи людей вышли на митинг после убийства генерала Сулеймани - видео

В Иране тысячи человек по всей стране вышли на митинг после убийства генерала Сулеймани. Подробнее - смотрите в видео

Тысячи иранских граждан наводнили улицы Тегерана, Кермана и Тебриза после пятничной молитвы в пятницу в ответ на новости о спланированном властями США убийстве командующего спецподразделением эль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Жители города Кермана, в котором родился убитый командующий Касем Сулеймани, также собрались в пятницу, чтобы почтить память погибшего.

Сулеймани был убит во время ракетного авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада в пятницу, 3 января. Погиб также заместитель главы иракского шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандис.