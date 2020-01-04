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Вот так сейчас выглядит офис Sputnik Эстония

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Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (71)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200104/28767467/video-vot-tak-sejchas-vyglyadit-ofis-sputnik-ehstoniya.html

Из-за непрекращающихся преследований со стороны властей многие сотрудники Sputnik Эстония не смогли вернуться к работе после новогодних праздников.

Вот так сейчас выглядит офис Sputnik Эстония. И причина опустевших помещений — не новогодние праздники, а угроза уголовного преследования со стороны властей.

Нашим коллегам пришлось прервать трудовые отношения с агентством. Правозащитные организации все еще медлят.

"Первый рабочий день в Эстонии после новогодних праздников, однако ньюсрум интернет-портала Sputnik Эстония пуст, поскольку 31 декабря - в канун Нового года, основная масса нашего коллектива была вынуждена расторгнуть трудовые отношения с МИА "Россия Сегодня". Нам грозит уголовная ответственность только за то, что мы работаем в МИА "Россия Сегодня", - сказала руководитель представительства в Таллинне Елена Черышева. 

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. Работа редакции приостановлена, но в будущем сайт Sputnik Эстония продолжит работу.

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" назвали открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова действия эстонского режима в отношении граждан своей страны, работавших в Sputnik Эстония.

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Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (71)


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