Из-за непрекращающихся преследований со стороны властей многие сотрудники Sputnik Эстония не смогли вернуться к работе после новогодних праздников.

Вот так сейчас выглядит офис Sputnik Эстония. И причина опустевших помещений — не новогодние праздники, а угроза уголовного преследования со стороны властей.

Нашим коллегам пришлось прервать трудовые отношения с агентством. Правозащитные организации все еще медлят.

"Первый рабочий день в Эстонии после новогодних праздников, однако ньюсрум интернет-портала Sputnik Эстония пуст, поскольку 31 декабря - в канун Нового года, основная масса нашего коллектива была вынуждена расторгнуть трудовые отношения с МИА "Россия Сегодня". Нам грозит уголовная ответственность только за то, что мы работаем в МИА "Россия Сегодня", - сказала руководитель представительства в Таллинне Елена Черышева.

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. Работа редакции приостановлена, но в будущем сайт Sputnik Эстония продолжит работу.

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" назвали открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова действия эстонского режима в отношении граждан своей страны, работавших в Sputnik Эстония.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK