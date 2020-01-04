Какие елки предпочитают жители Молдовы - видео

Зимние праздники в самом разгаре. Мы решили выяснить, какие праздничные елки установлены в домах жителей Молдовы.

В Молдове и мире уже отметили Новый год и вот-вот наступит и Рождество Христово. В эти праздники принято не только накрывать богатые столы, но и украшать дом.

Главным атрибутом зимних праздников является елка. Агентство Moldsilva традиционно выращивает к Новому году и Рождеству несколько тысяч елей разных видов.

Корреспонденты Sputnik Молдова решили поинтересоваться у жителей нашей страны, какие елки они предпочитают устанавливать в своих домах - живые или же искусственные.

В ходе нашего опроса большинство респондентов рассказали, что в этом году предпочли искусственную ель живой.

"Искусственная у нас. Не знаю, у меня еще со времен Советского союза стоит. Просто дешевле выходит и жалко живые елочки", - заявил один из опрошенных.

Другие отметили, что также устанавливают лишь искусственную ель, но докупают еще немного веток, чтобы в квартире был хвойный запах.

Немногие сказали нам, что предпочитают живую елку. Эту тенденцию ранее для Sputnik Молдова подтвердили и в агентстве Moldsilva.

Например, в 90-е годы лесные хозяйства Молдовы вырубали к праздникам в три раза больше деревьев, чем сегодня, и их все равно не хватало на всех желающих. В наши дни лесные хозяйства задумываются о сокращении высаживаемых площадей.

"Действительно, спрос на новогодние ели падает, поэтому мы не будем сажать так много: максимум пять тысяч деревьев", - рассказал Серджиу Кихай, главный инженер лесного хозяйства Страшен.

Специалисты объясняют эту тенденцию веянием времени - люди стали чаще покупать искусственные ели. При этом работники лесной отрасли сомневаются, что покупка ненатурального дерева способствует сохранению экологического равновесия.

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